Dean Huijsen, il baby difensore della Juventus con il vizio del goal

Le dinamiche legate alla prima squadra, inevitabilmente, catturano in maniera apicale la concentrazione di chi mastica calcio. E, nello specifico, lanon ammette eccezioni. Detto ciò, inevitabilmente, si deve tenere conto dei progressi proposti dal settore giovanile. Insomma, alla ricerca della tanto agognata sostenibilità.

Già, perché – in salsa verde – la Vecchia Signora sta offrendo spunti interessanti. Le varie Under funzionano e, di conseguenza, spiccano le individualità. Nome e cognome: Dean Huijsen. Classe 2005, arrivato in estate dal Malaga, diventato rapidamente una colonna portante della Juventus U17. Segni particolari: talentuoso.

Tanto da entrare nel mirino di Massimiliano Allegri che, recentemente, ha concesso al baby centrale olandese l’opportunità di allenarsi con i grandi. Sogno nel sogno, lavorare da vicino con il connazionale Matthijs De Ligt; con annessa foto-ricordo da custodire gelosamente.

Un gigante – roba da 195 centimetri – ma elegante: sontuoso di destro, bravo con il sinistro, tosto. Ma c’è di più. C’è, infatti, una spiccata propensione per il goal. Per la precisione, 7 in 18 partite stagionali. L’ultimo realizzato ieri in occasione del successo per 1-2 ottenuto a Parma, un tap-in degno del miglior bomber sottoporta.

Huijsen la rete ce l’ha nel sangue, tanto da ottenere nella passata annata calcistica a Malaga lo status di capocannoniere. E lo ripetiamo, sì, l’olandese di professione fa il difensore centrale. Certo, a 16 anni vale un po’ tutto e la specializzazione è un’altra cosa, ma è oggettivo constatare come la Juve abbia messo le mani su un prospetto interessante. Il tutto, battendo un’agguerrita concorrenza europea.

Non sorprende, affatto, che sotto la supervisione di Matteo Tognozzi – responsabile dello scouting bianconero – la Juventus abbia iniziato a creare un modello interessante. Innesti mirati, di qualità, chiamati a diventare gradualmente potenziali pezzi da novanta. O meglio, questo è l’auspicio della Vecchia Signora.

E, a proposito di Tognozzi, in estate le sirene sul suo conto non sono mancate. Dall’offensiva del Celtic che gli avrebbe affidato più che volentieri l’area tecnica, passando per altri club ben quotati che hanno avuto modo di apprezzare il percorso di crescita proposto dal giovane manager toscano. Il quale, tuttavia, ha optato per rimanere all’ombra della Mole: apprezzato dal dg Federico Cherubini e, in generale, dall’intero globo zebrato.