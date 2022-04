De Sciglio verso il rinnovo con la Juventus: incontro con l'entourage

Il futuro di Mattia De Sciglio, pare essere pronto a tingersi ancora di bianconero. Incontro avvenuto tra la Juventus e l'entourage, con ottimismo sul rinnovo che cresce.

Gli agenti del terzino 29enne, il cui contratto scade a giugno, hanno parlato col club piemontese per tessere la tela che dovrebbe portare alla firma sul nuovo accordo tra le parti. Non a caso, alla luce dei dialoghi proficui in corso, a breve è previsto un altro summit.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutte le strade portano al rinnovo di De Sciglio con la Juventus dunque, anche se resta da capire su quali poggerà l'intesa: nel frattempo, con una Champions da centrare, il pupillo di Allegri si dedica al campo con un occhio proiettato a ciò che sarà.

L'ex Milan è approdato alla Juve nell'estate 2017 e, tolta la parentesi in prestito al Lione della scorsa stagione, col ritorno in panchina di Max ha trovato nuovamente centralità nel progetto bianconero.