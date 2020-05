Juventus, riecco De Ligt e Szczesny: sono rientrati alla Continassa

Terminate le rispettive quarantene, il centrale olandese e il portiere polacco hanno fatto rientro nel quartier generale bianconero.

Proseguono i rientri alla Continassa. Dopo quello di Cristiano Ronaldo, nonché il più attesso, ecco Matthijs De Ligt. Il centrale olandese questa mattina ha fatto ritorno nel quartier generale bianconero. Ad attenderlo test medici e primo allenamento.

Terminato il periodo di isolamento imposto dalle normative italiane, anche Wojciech Szczesny è sbarcato al JTC per riprendere l'attività. Dopodiché, da domani, al gruppo si potranno aggregare pure Sami Khedira e Blaise Matuidi, quest'ultimo guarito dal coronavirus.

A proposito di CR7, dopo la sgambata di ieri, il fuoriclasse portoghese ha replicato con un'altra seduta. Da oggi, inoltre, le squadre possono tornare ad allenarsi collettivamente, dopo il via libera arrivato dal comitato tecnico scientifico.

Restano in piena fase di quarantena, essendo arrivati per ultimi, Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Il primo, durante l'emergenza sanitaria, ha optato per le mura amiche della Costa Azzurra. Il secondo, invece, era rientrato in per stare vicino alla madre malata.