David Villa annuncia il ritiro: "Sarò io a lasciare il calcio, non lui a lasciare me"

L'attaccante spagnolo David Villa, ora in forza al Vissel Kobe nella J1 League, ha annunciato a sorpresa in conferenza stampa il suo imminente ritiro dal calcio giocato. Prima, però, l'obiettivo è mettere in bacheca la Coppa dell'Imperatore.

Le motivazioni che Villa ha portato a supporto dell'annuncio del suo ritiro seguono l'intelligenza con cui si è sempre contraddistinto in campo, fin dai tempi in cui infiammava il 'Mestalla' con la maglia del . Nei giorni scorsi 'El Guaje' aveva annunciato sui social l'acquisto del Queensboro FC, di cui sarà presidente. L'ex attaccante del ora è pronto ad appendere le scarpette al chiodo.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT