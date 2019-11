Villa diventa presidente: sarà il proprietario del Queensboro FC nella USL

Da giocatore a presidente il passo è più breve del previsto: David Villa ha comunicato attraverso i propri social di aver acquistato il Queensboro FC, club che a partire dal 2021 militerà nella USL, la seconda divisione degli .

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex attaccante di e , attualmente in al Vissel Kobe, ha svelato sul proprio profilo 'Twitter' che gestirà il club americano dopo la sua esperienza in :

Queens always showed love to me & my family while we were in New York. It’s a dream to build a pro @USLChampionship ⚽️ club in the world’s Boro @QueensboroFC #QBFChttps://t.co/im4qJ4q2fl