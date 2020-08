David Silva verso la Lazio: nessun inserimento della Juventus

Il tuttofare offensivo spagnolo, prossimo allo svincolo dal Manchester City, è a un passo dalla Lazio. Nessun inserimento della Vecchia Signora.

David Silva alla ? No. Semplice, chiaro e lineare. Nelle ultime ore, infatti, il forte tuttofare offensivo spagnolo è stato accostato alla Vecchia Signora. Pista, tuttavia, che non trova riscontri. Vuoi perché la Vecchia Signora ha deciso di puntare su profili più giovani, vuoi perché la continua a mantenere una solida pole position.

Detto ciò, e non potrebbe essere altrimenti, Madama in queste ora sta definendo con il suo nuovo allenatore - Andrea Pirlo - le nuove strategie di mercato. In piena sintonia, con il CFO Fabio Paratici a prendere appunti seguendo i gusti calcistici del Maestro.