Danilo alla Juve, Paratici incontra l'agente: Cancelo verso il City

Vertice a Londra tra Fabio Paratici e l'entourage di Danilo: Cancelo può andare al Manchester City per 35 milioni più il cartellino del brasiliano.

Senza sosta. La continua a operare su più fronti. Ma con un’unica città coinvolta: Manchester. Entrambe le sponde, infatti, stanno catturando l’attenzione della Signora, proiettata a sfoltire rapidamente l’organico.

E se prosegue - eccome - la trattativa con i Red Devils circa lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con anche Mario Mandzukic coinvolto in trattativa separata, potrebbero presto emergere novità pure su Joao Cancelo e Danilo con i Citizens.

Il , infatti, è tornato alla carica per il laterale portoghese, che potrebbe lasciare così la Signora solo dopo una stagione. Oggi, a tal proposito, la - con in prima linea il ds Fabio Paratici - ha incontrato l’entourage di Danilo. Insomma, parti al lavoro per raggiungere l’intesa economica, con l’ex a chiedere un ingaggio da 5 milioni netti annui.

Parallelamente, la palla passa ai club. La traccia globale potrebbe sfociare nella fumata bianca per 35 milioni di euro più il cartellino di Danilo. Attesi sviluppi nel breve termine.