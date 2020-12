Cutrone ai saluti con la Fiorentina: il Bologna ci pensa

L'ex Milan e Wolverhampton è finito dietro a Vlahovic nelle gerarchie dell'attacco viola: a gennaio può cambiare aria. Mihajlovic vuole un bomber.

Patrick Cutrone e la , una storia già ai titoli di coda. Un 2020 da dimenticare per l'attaccante ex , arrivato a Firenze lo scorso gennaio dal Wolverhampton e in questa stagione finito ai margini.

Soltanto 169 minuti in , la comunicazione del suo agente Branchini di aver tolto l'obbligo di riscatto - trasformato in un diritto - e la possibilità concreta di addio nei prossimi mesi, come riporta il 'Corriere dello Sport'.

Tra le squadre interessate al giocatore ci sarebbe soprattutto il , alla ricerca di un uomo goal da schierare in avanti e che possa garantire goal.

Dopo la sfida contro l' , persa 3-1 sabato sera, il tecnico rossoblù ha parlato in conferenza stampa della possibilità di andare ad acquistare un nuovo 'nove'.

Se dobbiamo prendere qualcuno, deve essere qualcuno che ci serve, funzionale. Se dobbiamo prendere tanto per prendere, è inutile. Se non riusciamo, pazienza. Poi se la società riesce a prendere quelli che servono, tanto meglio, ma il mercato di gennaio è sempre difficile, rischi di prendere giocatori infortunati o che non hanno mai giocato".

Con la maglia della Fiorentina, Cutrone ha segnato 5 goal in 32 presenze. Lo stesso Prandelli in conferenza stampa ieri ha parlato della situazione dell'attaccante.