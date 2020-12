Fiorentina, per Cutrone non c'è più l'obbligo di riscatto: "Soltanto un diritto di acquisto"

Cambia la formula del trasferimento di Patrick Cutrone dal Wolverhampton alla . L'attaccante classe 1998 era arrivato in viola lo scorso gennaio in prestito biennale con obbligo di riscatto.

L'agente Giovanni Branchini ha però comunicato al club di aver rivisto i termini dell'accordo: da obbligo a semplice diritto di acquisto, con una cifra che quindi può essere rinegoziata. Lo ha spiegato al 'Corriere dello Sport'.

“Ho voluto togliere l’obbligo del riscatto. C’è soltanto un diritto di acquisto: l’ho comunicato oggi al club viola. È strano che in un reparto dove si fatica tanto a segnare, non possa esserci spazio. Dispiace che Patrick non abbia avuto le stesse opportunità degli altri”.