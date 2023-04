Curva Juve chiusa contro il Napoli: i bianconeri valutano il ricorso

La Juventus pensa al ricorso contro la chiusura della Curva Sud dopo il caso Lukaku: il provvedimento è da scontare il 23 aprile contro il Napoli.

La Juventus non ci sta. Dopo le decisioni del giudice sportivo in relazione a quanto avvenuto nel finale della semifinale d'andata di Coppa Italia con l'Inter, i bianconeri valutano di presentare ricorso contro la chiusura della Curva Sud.

Madama, infatti, una volta ricevuti gli atti potrebbe preparare ed inviare istanza per mostrare parere contrario al provvedimento legato al caso Lukaku, oggetto di insulti razzisti in seguito al rigore dell'1-1 realizzato e all'esultanza del belga di fronte al settore in questione.

La chiusura della Curva - come fatto sapere dalla Lega Serie A - avverrà in occasione del prossimo match casalingo della Juve, ossia la supersfida di domenica 23 aprile allo Stadium contro il Napoli capolista. Scenario che i piemontesi faticano ad immaginare, ecco perchè sta prendendo corpo l'idea del ricorso su cui far leva per poter aprire al pubblico la Sud.

Aspettando di capire se i bianconeri procederanno o meno, la società piemontese ha identificato le persone immortalate dai video che hanno fatto il giro del web protagoniste degli epiteti rivolti a Lukaku: il club attende segnali dalla Questura per eventuali provvedimenti.