Cuadrado re degli assist: 14, superato il Pirlo del 2011/2012

Nelle varie competizioni, il colombiano ha già messo insieme 14 assist: superando l'attuale tecnico della Juventus. Il record recente è di Pogba, 15.

La stagione della Juventus non è stata certo esaltante. Eliminata dalla Champions League agli ottavi, pressoché fuori dalla lotta dopo nove anni di dominio, la squadra bianconera ha comunque tra le mani alcuni dati interessanti. Vedi l'esplosione di Juan Cuadrado in termini di assist.

Se alla Vecchia Signora nell'annata corrente sono mancate le reti dei terzini, da Danilo ad Alex Sandro, passando per Frabotta e lo stesso Cuadrado, con un solo lampo in Serie A tra i quattro citati, per la mosse del domani Madama potrà sulla massima maturità del colombiano, oramai tra i migliori d'Europa in termini di passaggi decisivi.

Sommando tutte le competizioni, come riportato alla voce assist da Opta, Cuadrado si è spinto fino alla cifra di 14 con Bruno Fernandes e Kimmich. Meglio di loro: Muller a 17, De Bruyne e Son a 16. Il segreto dell'asticella alzata è Andrea Pirlo, che in mezzo ad accuse e polemiche, ha mostrato all'ex Fiorentina come essere decisivo in attacco.

Negli ultimi quindici anni, dal ritorno in Serie A della Juventus, solamente due giocatori sono riusciti a spingersi oltre i tredici assist in stagione con la maglia bianconera. Uno è lo stesso Cuadrado, l'altro Pogba: 15 nel 2015/2016, nella penutlima stagione in maglia bianconera.

Cuadrado è riuscito a superare lo stesso Pirlo, che nel 2011-2012 visse una delle migliori annate della carriera, tra i trascinatori del primo tricolore bianconero targato Antonio Conte: per l'ex centrocampista furono 13 assist in stagione. Da calciatore d'elite ad insegnante di passaggi essenziali nel suo nuovo ruolo di allenatore della Juve, per spingere Cuadrado oltre il suo limite.

Rispetto ai predecessori Sarri, Allegri e Conte, Pirlo avrà bisogno di altre stagioni al top per poter provare a diventare un allenatore importante, ma intanto le basi sono state gettate in alcuni fondamentali, come quello dell'assist.

Cuadrado potrebbe dunque essere molto probabilmente giocatore della Juventus con più assist in una singola stagione negli ultimi quindici anni, superando anche il suo vecchio compagno Pogba. Dopo aver, tra l'altro, scavalcato altre due cinture nere della disciplina, ovvero Miralem Pjanic e Douglas Costa, anch'essi a tredici, rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

Tra eliminazioni europee, risultati altalenanti, difficoltà in campionato e infortuni, anche qualcosa per far ripartire la Juve. Un Cuadrado così, infatti, in termini di assist, non si era mai visto.