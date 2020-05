Cuadrado e la Juve, duttilità al potere: da esterno a terzino

Con l’arrivo di Maurizio Sarri, il colombiano s’è specializzato nel ruolo di terzino destro. E resta un punto fermo per il futuro.

Un terzino moderno. Un campione di duttilità. Juan Cuadrado, ormai, non fa più notizia. Sempre sulla fascia destra, ma ultimamente rispettando la linea dei difensori.

Provato - in lungo e in largo - da Max Allegri, con Maurizio Sarri la trasformazione è definitivamente avvenuta. Ora, infatti, il sudamericano è diventato a tutti gli effetti un laterale destro.

Vuoi per necessità, vuoi per caratteristiche. Ma il 16 bianconero, sfruttando le condizioni precarie di De Sciglio e Danilo, ha saputo ottimizzare un’occasione che, in poco tempo, gli è valsa il rinnovo fino al 2022. Insomma, parola chiave: fiducia. Non scontata, soprattutto considerando le (freschissime) 32 primavere.

Altre squadre

Testa bassa e pedalare. Perché Cuadrado, nel tempo, è diventato un chiaro esempio di abnegazione e professionalità. Uno su cui contare sempre, a maggior ragione nei momenti meno felici.

Ecco perché, puntando a razionalizzare le risorse già a disposizione, alla Continassa hanno deciso di blindare il colombiano. Che, tra mercato nostrano ed estero, non avrebbe avuto difficoltà nell’ottenere proposte interessanti in qualità di parametro zero.

Prospettiva subito annullata lo scorso novembre dal CFO Fabio Paratici, da sempre affezionato al calciatore di Necoclì. In sintesi, matrimonio consolidato. Con l’opportunità, in vista della prossima stagione, di poter investire in altri settori. Sebbene, in chiave scambi, potrebbero emergere occasioni inaspettate.

Il verdetto finale, come sempre, spetterà al rettangolo di gioco. Con Cuadrado, comunque, pronto a dire la sua anche nel ruolo di esterno offensivo. Vedi, ad esempio, la bellissima rete trovata al Wanda Metropolitano.

Nell'annata in corso, complessivamente, Juan ha maturato 32 presenze. In sintesi, un titolare affidabile pure dal punto di vista fisico. Aspetto, questo, da non sottovalutare considerando come il jolly sudamericano in tempi recenti abbia patito numerosi infortuni.

Le strategie venture, quindi, contemplano ancora pienamente l’apporto di Cuadrado. Costantemente con il sorriso stampato sul volto. Proprio come piace alla .