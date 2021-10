Juan Cuadrado e il derby della mole: l'uomo che ha cambiato le sorti della Juve di Allegri

Il 31 ottobre 2015 un lampo del colombiano cambiava il cammino del tecnico livornese, che ora cerca un'altra svolta in campionato.

"Ho visto il Toro, lo trovo più solido che in passato. Sarà una sfida speciale, per noi e per i tifosi. Una battaglia. Ma in questo momento qualsiasi partita sarebbe stata importante. Il goal all'ultimo minuto? Lo ricordo benissimo, una gioia pazzesca. Se ci penso, risento il boato del pubblico. Anche quest’anno siamo indietro, ma ci sono tante partite e ci crediamo: il nostro dna è lottare fino alla fine".

Intervistato da "La Stampa", Juan Cuadrado ha ricordato un episodio che ha avuto il merito di cambiare il corso degli eventi. Ovvero la rete realizzata nei minuti di recupero il 31 ottobre 2015 nel derby della Mole: azione di Pogba, poi Alex Sandro e, infine, il lampo del colombiano. Goduria dello Stadium, 2-1 finale, Torino beffato.

Riscatto immediato post sconfitta cocente contro il Sassuolo, con annessa panchina di Max Allegri salvata. Già, perché se non fosse arrivata la svolta nella stracittadina, i ben informati raccontano che il tecnico livornese difficilmente sarebbe riuscito a ottenere la conferma dai vertici bianconeri. Sebbene, e questo va specificato, l'era Agnelli sia sempre stata ostile nel cambiare in corsa. Basti vedere il percorso di Andrea Pirlo, tenuto al timone fino al termine della passata stagione.

Insomma, un match può cambiare una carriera. Sebbene, nell'annata precedente, Allegri avesse sfiorato il triplete. Ma alla Juve, si sa, funziona così: il successo più importante è sempre quello da conquistare, questione di mentalità. La stessa che, nel tempo, il tuttofare sudamericano ha avuto modo di perfezionare, diventando a tutti gli effetti un imprescindibile.

Basso o alto non fa differenza: Madama ha sempre bisogno di Cuadrado e, proprio per questo motivo, a breve gli rinnoverà il contratto fino al 2023. Questo, infatti, è il mese in cui la negoziazione è chiamata ad andare in porto, con l'agente Alessandro Lucci al lavoro per definire le cifre. In parole povere, una formalità, in quanto dubbi sull'estensione del legame lavorativo non ce ne sono.

E, seppur con sfumature differenti, Allegri cerca un nuovo colpo. Il tutto, per dare continuità alle due vittorie consecutive maturate in campionato contro Spezia e Sampdoria, sfruttando l'onda emotiva della Champions League. Perché i bianconeri con il Chelsea hanno dimostrato che, alle volte, volere diventa potere.

Riavvolgiamo il nastro: reduce dal brutto ko del Mapei Stadium, la Juve si ritrova - tra le mura amiche - ad affrontare il Torino di Gian Piero Ventura.

Allegri si presenta con un 4-3-1-2, Hernanes ad agire alle spalle di Dybala e Morata. Dopo 10', tuttavia, il piano gara cambia: out Khedira per un problema muscolare, dentro Cuadrado. Già, proprio lui, l'uomo della provvidenza. il Profeta a scalare a centrocampo, l'ex Fiorentina nel tridente offensivo. Morale della favola? Max con il 4-3-3 otterrà l'intero bottino. Pogba, Bovo e, appunto, Cuadrado.