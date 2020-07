Crotone promosso in Serie A: il trionfo di Simy e Stroppa

Dopo il Benevento, la squadra calabrese è la seconda promossa nella massima serie: dopo due anni il Crotone potrà rigiocare in Serie A.

Sono passati due anni dall'ultima volta. In una in cui c'era anche il , promosso nella massima serie come prima, alla quale ha fatto seguito nella giornata odierna il . E' infatti la squadra rossoblù la nuova partecipante al prossimo campionato 2020/2021, in attesa di una terza che arriverà dai playoff.

Dopo la goleda rifilata al fanalino di coda , con il capocannoniere del torneo Simy come grande protagonista, il Crotone ha dovuto attendere il risultato dello per poter festeggiare la promozione in Serie A: pari dei liguri e squadra di Stroppa ufficialmente in paradiso. Con la festa promozione della squadra andata in scena all'aeroporto di Pisa, nella sala d'attesa e nel pulman che ha portato la squadra all'aereo per tornare a casa.

Il Crotone era retrocesso in Serie B nella primavera del 2018, dopo aver ottenuto il terzultimo posto con 35 punti. Lo scorso anno, nella cadetteria, la compagine calabrese ha ottenuto un deludente 12esimo posto, sfiorando la Serie C e guardando al futuro per provare a risalire la china.

Con Stroppa come tecnico, il Crotone sin dalle prime giornate di questo campionato cadetto ha sempre tenuto un posto nei piani alti della classifica, per poi avere un periodo di magra nelle ultime gare del girone d'andata. La risalita è arrivata con tenacia, grazie ad una squadra di giocatori esperti, già visti in Serie A, e giovani, riuscendo a staccare tutti nel post lockdown.

Se Stroppa è il condottiero riuscito a riscattare l'ultima stagione, con la possibilità di allenare nuovamente in Serie A dopo l'esperienza al nel 2012, il volto più importante è sicuramente Simy, che già nella massima serie aveva mostrato ottime cose, riuscendo ad essere il trascinatore con venti goal e fin qui il titolo di massimo cannoniere del torneo.

Non solo Simy, però, visti giocatori come Spolli, Barberis, Marrone e Crociata, nonchè la scommessa Maxi Lopez, arrivato a Crotone lo scorso gennaio: l'argentino ha segnato un solo goal in quattordici gare, risultando però importante nello spogliatoio degli Squali.

Con il Crotone in Serie A alla pari del Benevento, resta solamente un posto nella massima serie: tutto aperto e pronostici impossibili, viste le tante squadre che lottano per un posto nei playoff al via il prossimo mese. Chiuse le promozione sicure, si apre la caccia alla terza piazza. Magari qualcuno che non si è mai confrontato con il torneo dei grandi.