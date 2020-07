I risultati in Serie B: Crotone con un piede e mezzo in Serie A

Il Crotone espugna Livorno grazie al solito Simy (doppietta), a Zanellato, a Gerbo e a Molina. Se lo Spezia non vince a Cremona, è promozione.

Il ha un piede e mezzo in . La formazione di Stroppa espugna senza troppi problemi lo stadio del , già retrocesso in Serie C, e ora attende il risultato dello . Se i liguri non espugneranno il campo della , sarà promozione con due turni d'anticipo.

Al Picchi è il Livorno a passare in vantaggio con Trovato, al primo goal in Serie B. Ma il Crotone reagisce e chiude il primo tempo avanti per 3-1 con Zanellato, Simy e Gerbo. Molina e ancora Simy, su calcio di rigore, completano il pokerissimo nella ripresa.

SERIE B, 36ª GIORNATA

LIVORNO-CROTONE 1-5 [12' Trovato (L), 31' Zanellato (C), 35' Simy (C), 40' Gerbo (C), 55' Molina (C), 59' rig. Simy (C)]

Altre squadre

ASCOLI-PORDENONE [venerdì ore 21]

CHIEVO-CITTADELLA [venerdì ore 21]

COSENZA-PISA [venerdì ore 21]

CREMONESE-SPEZIA [venerdì ore 21]

ENTELLA-PERUGIA [venerdì ore 21]

FROSINONE-BENEVENTO [venerdì ore 21]

SALERNITANA-EMPOLI [venerdì ore 21]

L'articolo prosegue qui sotto

TRAPANI-PESCARA [venerdì ore 21]

VENEZIA-JUVE STABIA [venerdì ore 21]