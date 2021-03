Il Crotone riparte da Cosmi: il nuovo tecnico è già in città

Serse Cosmi ha incontrato il presidente del Crotone nei suoi uffici: manca solo l'ufficialità per la nomina del sostituto di Giovanni Stroppa.

Giornata importante quella odierna in casa Crotone: dopo l'annuncio dell'esonero di Giovanni Stroppa, il club calabrese sta per ufficializzare il suo nuovo allenatore.

Il sostituto del tecnico lombardo sarà Serse Cosmi che, come testimoniato da questo video apparso sull'account Instagram del Crotone, si trova già in città dove ha incontrato il presidente Gianni Vrenna.

Il 62enne umbro ha anche posato con la sciarpa degli 'Squali': manca solo l'ufficialità per suo ritorno in Serie A dopo oltre 8 anni, considerato che l'ultima esperienza risale al dicembre 2012 alla guida del Siena. E' reduce dalla non fortunata parentesi (la seconda) sulla panchina del Perugia, retrocesso in Serie C al termine della scorsa stagione.

Cosmi avrà l'arduo compito di migliorare una classifica nettamente deficitaria per il Crotone, fanalino di coda con soli 12 punti, ad otto lunghezze di distanza dal quartultimo posto che vorrebbe dire salvezza.