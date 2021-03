Cosmi torna in Serie A col Crotone: nel 2012 l'ultima esperienza

Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone: per lui si tratta di un ritorno in Serie A dopo oltre otto anni passati a guidare squadre di B.

E' stato uno dei fautori del Perugia europeo dei miracoli nei primi anni 2000, portando una squadra in perenne lotta per non retrocedere a gustarsi il palcoscenico della Coppa UEFA dopo aver vinto una Intertoto: Serse Cosmi, a 62 anni, torna finalmente in Serie A.

E' ufficiale l'ingaggio da parte del Crotone in sostituzione di Giovanni Stroppa, sollevato dall'incarico in seguito all'ultimo posto in classifica che, a quattordici giornate dal termine del campionato, non lascia presagire nulla di buono per gli 'Squali'.

Per Cosmi un ritorno tra i 'grandi' atteso oltre otto anni: nel dicembre 2012, infatti, venne esonerato alla guida tecnica del Siena e, da allora, non è più riuscito a calcare i palcoscenici più prestigiosi, dovendosi accontentare del contesto della Serie B.

Nel suo curriculum più recente, dopo pochi mesi trascorsi a Pescara, troviamo soprattutto l'impresa sfiorata nella stagione 2015/2016 col Trapani, condotto fino all'ultimo atto dei playoff perso proprio contro gli abruzzesi: celebre l'abbraccio del collega Massimo Oddo ad un Cosmi in lacrime, profondamente segnato per non essere riuscito a portare i siciliani per la prima volta in massima serie.

Chiusa la parentesi trapanese con il macabro dettaglio dell'auto incendiata, la carriera di Cosmi è proseguita all'Ascoli: nelle Marche è arrivata una salvezza clamorosa dopo aver disputato la finale dei playout, inutile però ai fini del prosieguo dell'avventura bianconera.

Dall'Ascoli al Venezia in sostituzione di Walter Zenga: in Veneto Cosmi ha vissuto l'onta della retrocessione in C dopo il playout favorevole alla Salernitana, seppur in seguito i lagunari siano stati ripescati dalla Lega per la mancata iscrizione al campionato del Palermo.

L'ultima tappa, più romantica che fruttifera, è stata quella al timone del Perugia: un ritorno dopo 16 anni che però si è concluso con l'esonero e la chiamata di Oddo - sì, sempre lui - al suo posto, inutile per evitare la discesa in C poi concretizzatasi nel modo più amaro.

Cosmi ha l'occasione di rifarsi un nome al Crotone, conscio che il compito che lo attende è di natura molto ardua: il mantenimento della categoria a fine stagione lo riporterebbe in auge e, perché no, gli riaprirebbe delle strade che sembravano ormai chiuse da tempo.