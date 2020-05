Cristiano Ronaldo tra quarantena e allenamenti a casa: al top della forma

Il fuoriclasse portoghese, rientrato a Torino il 4 maggio, prosegue l'isolamento: in attesa di rientrare alla Continassa.

In attesa di comprendere gli sviluppi legati alla ripresa della serie A, Cristiano Ronaldo ha riacceso i motori. O meglio, non che li abbia mai spenti, ma il rientro a ha portato inevitabilmente una percezione differente. Insomma, pura e semplice voglia di calcio giocato.

Tornato all'ombra della Mole il 4 maggio, accompagnato dalla famiglia, il fuoriclasse portoghese sta osservando i 14 giorni di isolamento imposti dalla normativa italiana.

Detto ciò, banale anche sottolinearlo, trascorrere la quarantena a casa per il miglior giocatore al mondo assieme a Leo Messi assomiglia a un mero dettaglio.

Attrezzatissimo, e in costante contatto con la , CR7 vanta già una forma fisica invidiabile. Certo, da perfezionare in vista delle sessioni collettive, ma che non destano la benché minima preoccupazione in zona Continassa. D'altro canto, forte del suo modus operandi, sull'isola di Madeira il lusitano ha faticato duramente, rispettando ovviamente le regole locali.

Ronaldo, quindi, vuole essere disponibile per le esercitazioni di squadra, previste per il 18 maggio. Un passo, questo, fondamentale per respirare aria di pseudo-normalità.

Al JTC, intanto, proseguono gli allenamenti individuali per coloro che erano rimasti in durante l'emergenza legata al COVID-19. Da sabato, inoltre, s'è aggiunto Paulo Dybala, forte della guarigione dal coronavirus.