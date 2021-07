Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino: domani è atteso alla Continassa

Il fuoriclasse portoghese ha fatto il suo rientro nel capoluogo piemontese: domani visite mediche e primo allenamento.

Cristiano Ronaldo e la Juventus ancora insieme? Sì, a meno di sorprese. Intanto, dopo gli Europei chiusi con l'eliminazione agli ottavi di finale, ma con il titolo di capocannoniere in tasca, e le vacanze post torneo, l'attaccante lusitano è sbarcato all'aeroporto di Caselle per cominciare la preparazione alla nuova annata.

#CR7 è atterrato a Torino: domani è atteso alla Continassa // CR7 has landed in Turin: he is expected at Continassa tomorrow 🛬🇵🇹 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/go311pIDWY — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 25, 2021

Nella giornata di lunedì Cristiano Ronaldo svolgerà le visite mediche per la stagione 2021/2022, dunque il primo allenamento alla Continassa. Tra quattro settimane la Juventus inizierà le gare ufficiali con l'esordio in campionato contro l'Udinese, a meno di rivoluzioni, ancora con il portoghese in squadra.

Sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2022, Cristiano Ronaldo è in bianconero dal 2018: un triennio senza successi europei per uno dei giocatori più vincenti nella storia del calcio continentale, ma con all'attivo due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana.

Numeri monstre per quanto riguarda le reti in bianconero, per un totale di 101 in appena 133 gare ufficiali. Da canto suo il vicepresidente Nedved si è detto positivo riguardo la permanenza:

"Resta con noi".

Parole che dovranno essere confermate dallo stesso Cristiano Ronaldo, dal suo agente Mendes e dall'ufficialità totale della Juventus. In caso di permanenza sarà la seconda annata sotto Allegri, dopo la breve era con Sarri prima e Pirlo poi.

Nel 2018/2019, con Allegri in panchina, scudetto, Supercoppa Italiana, ma quarti di Champions e Coppa Italia: 28 i goal segnati nelle varie competizioni, la cifra più bassa dal suo arrivo alla Juventus, migliorata con 37 l'anno successivo e 36 nel 2020/2021.