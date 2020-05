Cristiano Ronaldo torna alla Continassa: test e allenamento con la Juventus martedì

Terminato l'isolamento di 14 giorni, CR7 nella giornata di martedì farà rientro alla Continassa: dopo i classici test al J Medical.

Ora si fa sul serio. Non che finora, in termini di allenamenti individuali, la abbia scherzato. Ma il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa, previsto nella giornata di martedì, testimonia come l'ambiente bianconero si stia preparando a vivere un barlume di normalità.

La prossima settimana, inevitabilmente, sarà quella decisiva circa la ripresa - o meno - della serie A. Impossibile, al momento, fare previsioni. Ma i campioni d' in carica, dal canto loro, ha riavviato tutta la macchina organizzatrice: richiamando i giocatori finiti all'estero durante l'emergenza legata al COVID-19.

Un gruppo ristretto, che ha coinvolto anche il fuoriclasse portoghese. Che, rientrato lunedì 4 maggio a , domani terminerà l'isolamento imposto dalle normative italiane. Una situazione che non ha minimamente inciso sulla condizione del lusitano, capace di tenere la massima brillantezza - tra proprie mura - anche a Madeira.

Adesso, però, per Ronaldo è tempo di riprendere confidenza con il JTC: salutato nella settimana di Juventus- , ultima gara dell'élite nostrana andata in scena prima che l'intero Paese si fermasse.