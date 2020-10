Cristiano Ronaldo, niente tampone negativo: salta Juventus-Barcellona

Niente tampone negativo per Cristiano Ronaldo, alle prese col Coronavirus: il fuoriclasse portoghese salta Juventus-Barcellona.

Cristiano Ronaldo salta - di . Il Coronavirus non dà tregua al fuoriclasse portoghese, il quale non è stato ancora dichiarato negativo.

Assente da inizio ottobre, quando è risultato positivo nel giro di tamponi effettuato in Nazionale, CR7 è in isolamento seppur sia asintomatico e in ottime condizioni.

La corsa contro il tempo però non è riuscita, poichè il tampone negativo non si è materializzato e la non potrà così contare sul proprio asso per la supersfida contro Messi e soci di mercoledì sera allo 'Stadium'.