Cristiano Ronaldo lancia la Juve: un campione intramontabile

Il fuoriclasse portoghese spegne 36 candeline e mette nel mirino la Roma per festeggiare il compleanno nel migliore dei modi.

Dai 22 stagionali in campo, ai 36 sulle spalle. Numeri, goal, anni. Giornata speciale per Cristiano Ronaldo, ma nessuna torta per festeggiare. Al massimo qualcosa di dietetico, seguendo costantemente i rigidi schemi imposti dal regime alimentare personalizzato. Domani allo Stadium, alle 18, sbarca la Roma. Insomma, vietato distrarsi.

Non che con il portoghese esista questo rischio. E la freschissima prova nella semifinale d'andata di Coppa Italia ne è chiarissimo esempio. A San Siro, contro l'Inter, CR7 ha fornito l'ennesima prestazione extra lusso. Giocate decisive - al momento giusto - sfociate nella doppietta che ha spostato l'inerzia della qualificazione verso il binario juventino.

Missione non prioritaria, ora. Con la concentrazione di Cristiano, e dei suoi compagni, rivolta esclusivamente ai giallorossi. Perché il campionato, volente o nolente, rappresenta per la Signora un obiettivo da centrare. Chiaro, il cammino balbettante del girone d'andata non aiuta, ma il calcio ai tempi del Covid propone usi e costumi differenti. Crederci, dunque, raffigura l'imperativo categorico.

I record marchiati CR7, ormai, si sprecano. E non fanno più notizia. Così come inizia a non fare più notizia la crescita della Juve di Andrea Pirlo che, piano piano, inizia a godersi il percorso. Il tutto avendo già messo in bacheca una Supercoppa Italiana che male non fa, affatto.

Sale di tono Ronaldo, quindi, sale di tono la Juve: semplice, chiaro e lineare. Con ampi margini di crescita, individuali e collettivi, dietro l'angolo. Lo sa il tecnico che, per l'appunto, vede unicamente il bicchiere mezzo pieno.

Vuoi perché l'organico è duttile e, soprattutto, di qualità. Vuoi perché la Juve dà sì l'idea di essere ancora un cantiere aperto, ma al tempo stesso nel nuovo anno - al netto della sconfitta di San Siro contro l'Inter in campionato - le ha vinte tutte.

Pirlo impara, si perfeziona e sostituisce persino l'insostituibile. E' accaduto martedì sera, al 76', con Cristiano Ronaldo a lasciare il posto a Morata. Juve un po' troppo bassa di baricentro, il lusitano provato dalle insidie di un match vissuto da MVP.

"Ronaldo è un punto fondamentale della squadra, ma qualche volta può anche rifiatare. Lui è sempre al top e lo ha dimostrato anche questa sera. Cosa gli ho detto? Quando è uscito gli ho detto che doveva rientrare perché c’è una partita importante sabato, e lui deve essere al top, come in questa partita".

CR7 al top lo è già. E lo dimostra il fatto che, tra i top 5 campionati europei, sia il giocatore ad aver realizzato più doppiette in tutte le competizioni nella stagione corrente.