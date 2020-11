Cristiano Ronaldo ko: leggera distorsione alla caviglia

Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni del fuoriclasse portoghese, costretto a uscire in Lazio-Juve per un problema alla caviglia.

Nel segno di Cristiano Ronaldo. Anche all'Olimpico, in occasione dell'1-1 tra e , il fenomeno portoghese ha messo la sua firma. E se non fosse stato per il palo, il 7 bianconero sarebbe tornato a casa con una doppietta - probabilmente - fondamentale ai fini del risultato.

Invece, ancora una volta, il cuore biancoceleste emerge. Con l'ormai il solito Caicedo, nel finale, a regalare un punto prezioso alla formazione guidata da Simone Inzaghi. Contro cui, senza il problema alla caviglia rimediato verso le battute conclusive, Ronaldo avrebbe voluto dire la sua fino alla fine.

Uscito al 76', le condizioni del lusitano verranno valutate nelle prossime ore. E, nel dettaglio, si deciderà se potrà prendere prendere parte o meno con la Nazionale. La sensazione, anche confermata al termina della gara da Andrea Pirlo ai microfoni di DAZN, è che non si tratti di nulla di grave:

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

"Ronaldo è fondamentale, purtroppo ha avuto un problema alla caviglia ed è stato costretto ad uscire"

Fondamentale, appunto. Come riportato dai dati 'Opta', infatti, Cristiano Ronaldo ha segnato 27 gol nel 2020, più di ogni altro giocatore nei maggiori cinque campionati europei.

Poi, come se non bastasse, l'ex ha segnato nelle prime quattro presenze di campionato, ruolino di marcia riuscitogli solamente nel 2014/15 e nel 2009/10.