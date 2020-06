Cristiano Ronaldo rincorre Immobile: è sfida al titolo di capocannoniere

Il portoghese e il centravanti di Torre Annunziata si sfidano a colpi di goal, sullo sfondo dodici partite per decretare il vincitore.

Tra e è piena lotta scudetto. Ma tra bianconeri e biancocelesti c'è una sfida nella sfida. Da una parte Cristiano Ronaldo, dall'altra Ciro Immobile. Due che, a suon di prodezze, stanno dettando legge nella classifica marcatori corrente.

Domina, per il momento, il bomber di Torre Annunziata: 27 goal in 26 presenze. Ma il fuoriclasse portoghese, dal canto suo, non molla: 21 reti in 22 gettoni. Insomma, 6 lunghezze di vantaggio per il centravanti campano che, quindi, è chiamato a ripartire nel migliore dei modi per cercare di spegnere sul nascere le ardite ambizioni targate CR7.

Che, comunque, al derby d' è arrivato a proporre numeri clamorosi. L'ex , per l'appunto, in 53 partite di ha segnato ben 42 volte. Insomma, 1 timbro ogni 110'. Per intenderci, Immobile ha realizzato lo stesso numero di goal in 62 gare.

Nulla di inusuale per il miglior giocatore al mondo assieme a Leo Messi, approdato all'ombra della Mole per alzare ulteriormente l'asticella. E, ora, il passo successivo potrebbe sfociare nella terza carriera, ovvero quella da punta centrale.

Qui, in tal senso, Maurizio Sarri ha incominciato a lavorarci negli ultimi tempi, chiedendo al suo 7 di operare sul fronte offensivo ma in maniera più centrale. Un lavoro che, alla lunga, potrebbe dare i suoi frutti. A maggior ragione considerando come Cristiano abbia 35 primavere. Dunque, occorre iniziare a studiare percorsi alternativi per mantenersi ai soliti livelli spaziali.

Tuttavia, soprattutto contro il , Ronaldo ha dimostrato di essere ancora lontano parente del giocatore osannato prima dello stop. Fuori ritmo, fuori condizione, fuori incredibilmente dal mondo.

Una squadra che lavora al servizio di Immobile, un'altra che pende dai piedi di Ronaldo. Due interpreti sublimi, chiamati a fare la voce grossa. Senza perdere le buone abitudini, senza perdere il tocco magico che ha consentito loro di sognare a occhi aperti.

E se la Lazio, oliata in ogni minimo dettaglio, proseguirà all'insegna della più pura continuità, gli occhi sono particolarmente puntati sulla Vecchia Signora. Dal punto di vista del sistema di gioco, considerando le caratteristiche degli interpreti, Sarri sembra sempre più orientato a scommettere sul 4-3-3.

Ma l'incisività di Cristiano Ronaldo passa principalmente dalla buona luna del tridente offensivo. Dybala? Una certezza. Douglas Costa? Una scommessa. Non dal lato tecnico, in quanto sublime e insostituibile, ma dal lato fisico le perplessità non mancano. In estrema sintesi, il brasiliano può fare la differenza ma deve essere dosato. Il tutto, con vista . Non il massimo.