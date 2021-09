Cristiano Ronaldo su FIFA 22: ratings e overall

Passato al Manchester United dopo gli anni alla Juventus, Cristiano Ronaldo non è tra i migliori due di FIFA 22: tutti i valori.

A sorpresa, Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus tornando nel suo primo grande club, il Manchester United. Esordio col botto con una doppietta e una vittoria, in attesa di provare a trionfare con i Red Devils e vincere nuovi premi individuali.

Per diverso tempo top tra i top di FIFA 22, con il passare del tempo Cristiano Ronaldo è calato riguardo overall rating, ovvero il valore nel videogioco di EA Sports. Il classe 1986 rimane comunque uno dei più importanti interpreti del titolo calcistico.

OVERALL CRISTIANO RONALDO SU FIFA 22

Non è più tra i top due di FIFA, Cristiano Ronaldo. Su FIFA 22, infatti, il lusitano deve fare i conti con il sorpasso da parte di Messi, leader del gioco, e di Lewandowski. Tra i giocatori con 91, insieme a Neymar, Oblak e Mbappè, c'è però anche l'ormai ex Juventus.

I RATINGS DI CRISTIANO RONALDO SU FIFA 22

In attesa che EA Sports pubblichi nel dettaglio i dati di Cristiano Ronaldo per ogni microcategoria di velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico, si conoscono però le macrocategorie, le più interessanti per il grande pubblico:

Cristiano Ronaldo, rating overall velocità: 87

Cristiano Ronaldo, rating overall tiro: 93

Cristiano Ronaldo, rating overall passaggio: 82

Cristiano Ronaldo, rating overall dribbling: 88

Cristiano Ronaldo, rating overall difesa: 34

Cristiano Ronaldo, rating overall fisico: 75