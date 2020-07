Cristiano Ronaldo da urlo: numeri mostruosi, non si ferma più

Il fuoriclasse portoghese, autore già di 18 goal nel 2020, mette nel mirino Immobile per quanto concerne la classica marcatori.

La fa fatica. Cristiano Ronaldo, ovviamente, no. E' questa la morale delle ultime due partite disputate dalla Vecchia Signora, fermata da e . Squadre contro cui il fuoriclasse portoghese, tanto per cambiare, non ha perso le buone abitudini.

CR7 si diverte a giganteggiare: 32 reti in stagione, di cui 18 realizzate nel 2020. Numeri mostruosi che, automaticamente, pongono le basi per centrare obiettivi individuali extra lusso. Basti pensare, ad esempio, alla classifica marcatori, con Immobile a difendere una sola lunghezza di vantaggio. Basti pensare alla Scarpa d'Oro. Insomma, motivazioni al potere.

Condivise dal collettivo, chiamato a fare la voce grossa tra campionato e . Per quanto concerne l'egemonia nostrana, complici le frenate delle dirette concorrenti, il traguardo è ormai dietro l'angolo. Mentre in chiave Europa che conta, considerando le ultime prestazioni proposte da Madama, pensare in grande potrebbe rappresentare tanto un azzardo quanto un'illusione.

I bianconeri, infatti, nelle ultime uscite hanno messo a nudo evidenti limiti strutturali che, in parole povere, testimoniano come la rosa non parli ancora la lingua di Maurizio Sarri. Nonostante, comunque, i margini di miglioramento non manchino.

Spazio al re, spazio a Cristiano Ronaldo. Proprio lui, approdato a per cercare di spezzare il digiuno in Champions. Proprio lui che, assieme a Leo Messi, raffigura l'unicità su scala mondiale. L'impossibile che diventa magicamente possibile. Per la gioia dei tifosi juventini che, gradualmente, hanno visto l'asticella alzarsi passo dopo passo, successo dopo successo, all'insegna delle idee, soprattutto, della lungimiranza.

Il tutto, affidandosi al lusitano. Che, alla sua prima annata in , proponeva un ruolino di marcia - per lui - inusuale: 43 gettoni e 28 reti. Certo, un bottino da contestualizzare, ma che in termini generali fa capire come il cambio di guida tecnica abbia giovato alla prolificità dell'ex .

Passando, comunque, da una fase di analisi certosina. Vedi l'esperimento da punta centrale. Non riuscito nella sua totalità, ma comunque sperimentato. Perché, a 35 anni, pensare alla terza carriera è cosa buona e giusta, a maggior ragione considerando il peso specifico del diretto interessato.

Ora, sguardo concentrato sull'attualità. Pensando al . Un passo alla volta, aumentando i giri del motore, mettendo pressione sul rivale di Torre Annunziata.