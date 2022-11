Cristiano Ronaldo da record: è l'unico giocatore a segno in 5 edizioni dei Mondiali

Segnando su rigore contro il Ghana, Cristiano Ronaldo entra nella storia dei Mondiali: aveva già segnato nel 2006, 2010, 2014 e 2018.

La tristezza di Cristiano Ronaldo per la rottura col Manchester United è durata poco. Molto poco. È bastato indossare la maglia del Portogallo e oplà, qualsiasi pensiero amaro si è tramutato in pura gioia. E in un record, l'ennesimo della mostruosa carriera dell'ex attaccante della Juventus.

Segnando al Ghana su calcio di rigore la rete del momentaneo 1-0, Ronaldo è entrato nella storia dei Mondiali: è andato a segno per la quinta edizione su cinque disputate, primo e unico calciatore a riuscirci nella storia della manifestazione.

Ronaldo era già andato a segno almeno una volta nel 2006 in Germania, nel 2010 in Sudafrica, nel 2014 in Brasile - ironia della sorte, proprio contro il Ghana - e infine nel 2018 in Russia. Questa sera ha completato l'opera. Ed è entrato nella leggenda.

Il calcio di rigore assegnato al Portogallo, quello che gli ha consentito di andare in rete, è stato a dire il vero piuttosto dubbio: se l'è guadagnato proprio CR7, ma il tocco di Salisu è sembrato essere un po' sul pallone e un po' sul piede dell'avversario. Ma Ronaldo, naturalmente, non si è fatto problemi. Ed è andato a segno dal dischetto.

E Leo Messi? Anche lui ha disputato il primo Mondiale nel 2006, anche per lui si tratta della quinta partecipazione. Solo che l'argentino è rimasto clamorosamente a secco nel 2010. Andando a segno all'esordio contro l'Arabia Saudita, dunque, ha trovato il goal alla quarta edizione.