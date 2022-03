Criscito vuole aiutare il Genoa a salvarsi: niente trasferimento a Toronto a marzo

Sembrava che la sua lunga avventura al Genoa fosse giunta al capolinea e invece Domenico Criscito continuerà a vestire la maglia rossoblù almeno fino al termine della stagione.

Nelle scorse settimane si è parlato di un accordo già trovato con il Toronto e della possibilità che si trasferisse in Canada già a marzo, salutando di conseguenza il Grifone a campionato in corso.

Secondo quanto riportato invece da ‘Sky’, Criscito, che del Genoa è anche capitano, ha deciso di posticipare ogni discorso relativo al suo futuro e di provare a dare il suo contributo nella difficile corsa che conduce alla salvezza.

Al termine della stagione si capirà poi se ad attenderlo ci sarà una nuova esperienze in Canada e nella MLS, il suo obiettivo per il presente è però uno solo: continuare a dare tutto per il Genoa.

Criscito, 35 anni, ha esordito con la maglia rossoblù quando aveva solo sedici anni e attualmente sta vivendo la sua quarta parentesi all’ombra della Lanterna, visto che nel corso della sua lunga carriera ha anche vestito, in due diverse annate, la maglia della Juventus ed ha inoltre giocato per sette stagioni in Russia con lo Zenit.