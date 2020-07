Ultima giornata: cosa serve a Lecce e Genoa per salvarsi

Lecce e Genoa si giocheranno la salvezza all'ultima giornata: rossoblù davanti, ma i salentini sperano ancora.

La lotta salvezza rimane in bilico fino all'ultimo. e se la giocheranno fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Una si salverà, una retrocederà. Tutto può cambiare in 90 minuti, gli ultimi. Nelle quali le due squadre si giocano la stagione.

Il Genoa giocherà in casa contro il del grande ex Ivan Juric, simbolo del grifone da giocatore e oggi allenatore dell'Hellas. Il Lecce invece ospita il , che così come l'Hellas non ha più nulla da chiedere alla stagione.

La situazione vede il Genoa fermo a 36, dopo la sconfitta per 5-0 contro il nelle penultima giornata. Il Lecce invece ha vinto sul campo dell' in rimonta, arrivando fino a 35.

Altre squadre

Un punto solo separa le due squadre. Lo scontro diretto, però, premia il Genoa, che ha vinto il ritorno 2-1 dopo il 2-2 dell'andata. In caso di pari punti, quindi, sarebbe favorito il grifone . Il Lecce per salvarsi deve necessariamente vincere.

COSA SERVE A GENOA E LECCE PER SALVARSI

Il Genoa si salva se:

Vince contro il Verona;

Il Lecce non vince contro il Parma.

Il Lecce si salva se: