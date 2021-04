Corsa salvezza più che mai accesa in Serie A: 7 squadre in lotta

Escludendo Parma e Crotone, quasi rassegnate alla Serie B, sono sette le squadre invischiate nella lotta salvezza. L'Udinese torna in ritiro.

Se lo Scudetto si avvia sempre di più verso Milano, sponda nerazzurra, profonda incertezza regna sugli altri verdetti della Serie A: dalla lotta Champions League a quella per la salvezza, il rischio è che sia necessario arrivare fino agli ultimi 90 minuti per conoscere le definitive sentenze.

In particolare, come ogni anno, ad infiammare il campionato è la corsa per non retrocedere in B: volata a cui non partecipano il Crotone (manca solo la matematica per il ritorno tra i cadetti) e il Parma, sconfitto a Torino dalla Juventus e a -11 dal quartultimo posto.

Ad esclusione di queste due, sono almeno sette le squadre che devono stare attente: a partire dall'Udinese che, nonostante i suoi 36 punti, deve ancora conquistarsi del tutto la permanenza in A. La sconfitta interna col Cagliari ha inguaiato ulteriormente chi sta davanti ai sardi e ha avuto l'effetto di far tornare i friulani in ritiro, in attesa della prossima cruciale sfida sul campo del Benevento: in caso di trionfo in Campania, però, i bianconeri salirebbero a quota 39 ipotecando l'obiettivo.

La lotta salvezza:

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa 33

Spezia 33

Torino 31

Benevento 31

Cagliari 28

I sanniti, dal canto loro, hanno un vantaggio non di poco conto in queste ultime giornate: due dei tre match casalinghi, infatti, sono in programma contro due dirette concorrenti (Udinese per l'appunto e Cagliari), mentre al 37° turno al 'Vigorito' arriverà il Crotone, presumibilmente già retrocesso in quella circostanza.

Per le 'Streghe' un punto importante conquistato al 'Ferraris' contro il Genoa, tornato nel vortice dopo l'ottimo impatto avuto da Ballardini in panchina: solo un successo nelle ultime undici uscite, trend da invertire a partire dal derby ligure con lo Spezia della 33esima giornata.

Proprio gli 'Aquilotti' hanno fermato l'Inter al 'Picco', regalandosi una serata di gala dopo le polemiche relative al caos Superlega: per Italiano un altro passettino verso l'obiettivo, paragonabile ad un vero e proprio Scudetto.

Il blitz del 'Bentegodi' ha permesso alla Fiorentina di tornare a respirare in vista di un rush finale da brividi: calendario 'horror' per i viola che affronteranno Juventus, Lazio e Milan, oltre al Cagliari in trasferta alla terzultima. Per i rossoblù due successi di fila e speranze di farcela ritornate in auge, con la salvezza ora distante solo tre lunghezze: le chance dei ragazzi di Semplici passano anche e soprattutto dagli esiti delle gare con Fiorentina e Genoa, entrambe alla Sardegna Arena e previste per la 36esima e la 38esima giornata.

Ottimo momento anche per il Torino, reduce da quattro risultati utili di fila: sul calendario dei tifosi è cerchiata in rosso la data del 23 maggio, quella della sfida thrilling all'Olimpico Grande Torino contro il Benevento che molto dirà - se non tutto - su quale sarà la categoria dei granata nella stagione 2021/2022. Rispetto alle avversarie, però, Belotti e compagni hanno giocato una gara in meno: quella con la Lazio, ancora da fissare dopo il rinvio determinato dal focolaio da Covid-19 in seno ai piemontesi.