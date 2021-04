Crotone virtualmente in Serie B: manca solo la matematica

La squadra calabrese è ad un passo dal ritorno in Serie B: la retrocessione può arrivare nel prossimo turno, contro il Parma.

Bologna, Udinese, Fiorentina, Genoa, Spezia, Torino e Benevento in lotta oltre il terzultimo posto, Cagliari nuovamente in corsa dopo due vittorie consecutive, Parma nei guai. La lotta salvezza in Serie A si fa sempre più incadescente, ma una prima squadra sarà ufficialmente in Serie B nel breve periodo.

Si parla ovviamente del Crotone di Cosmi, ultimo in classifica e virtualmente retrocesso dopo l'ennesima sconfitta in campionato, quella contro la Sampdoria nell'infrasettimanale di Serie A. Manca solo l'aritmetica per ufficializzare il ritorno in Serie B dopo appena una stagione.

Quindici punti in classifica per un Crotone che dopo aver esonerato Stroppa per puntare su Cosmi non ha ottenuto il risultato sperato, con sei sconfitte consecutive nell'ultimo mese. Qualcosa che ha reso impossibile anche sperare in una rimonta, sopratutto in virtù del k.o contro lo Spezia nei minuti finali.

Con diciotto punti a disposizione e ben sedici dal quartultimo posto, il Crotone è consapevole di essere prossimo alla Serie B. Già nel match del 24 aprile contro il Parma, anch'essa pericolante e con appena cinque punti in più rispetto ai calabresi, può arrivare la matematica retrocessione.

A tenere a galla il Crotone solamente lo scontro diretto contro il Torino a favore e la seconda gara contro il Benevento ancora da disputare, prevista a maggio. Se il Parma dovesse superare i rossoblù il prossimo sabato, la retrocessione del team Cosmi sarebbe matematica. Questa potrebbe essere ufficiale però anche in caso di successo degli ospiti, a seconda dei risultati delle altre contendenti alla salvezza.

CROTONE IN SERIE B SE...

Perde una delle prossime, e ultime, sei gare di campionato.

CROTONE IN SERIE B NEL PROSSIMO TURNO SE...