Corriere della Sera - Donnarumma in lacrime dopo il confronto con gli ultras del Milan

Gli ultras del Milan gli hanno chiesto di rinnovare prima della gara contro la Juventus, Donnarumma non promette niente ma esce in lacrime.

L'indiscrezione lanciata da 'Sky Sport' sabato sera su un duro confronto tra Gianluigi Donnarumma e gli ultras del Milan viene confermata da 'Il Corriere della Sera', che riporta ulteriori dettagli dell'incontro andato in scena prima della gara contro il Benevento.

Sabato mattina una delegazione della Curva Sud si sarebbe recata a Milanello per parlare con Donnarumma, che però inizialmente avrebbe preferito evitare il colloquio con gli ultras.

Alla fine comunque l'incontro c'è stato, incontro in cui i tifosi rossoneri avrebbero espressamente invitato Donnarumma a rinnovare entro la prossima settimana oppure a non scendere in campo nella decisiva sfida Champions contro la Juventus.

Il motivo è presto detto, proprio la società bianconera sarebbe una di quelle maggiormente interessate a Donnarumma nel caso in cui il portiere decida di non firmare col Milan e cambiare aria.

Donnarumma ovviamente ha rifiutato l'invito degli ultras, spiegando di non avere ancora firmato nulla e che sarà solo lui a decidere il suo futuro. Il portiere però sarebbe uscito in lacrime e molto provato dal faccia a faccia.

Pioli al termine della partita vinta dal Milan contro il Benevento ha difeso a spada tratta Donnarumma, confermato che sarà regolarmente in campo all'Allianz Stadium.

"È il portiere del Milan, ci mancherebbe. Ha grande professionalità, è dentro al nostro lavoro. È sereno e concentrato come dobbiamo essere tutti, sono questioni che ci possono portare su strade sbagliate, ma noi dobbiamo pensare alle partite e non a quello che succederà il 24 maggio. Io vedo un gruppo unito, è un gruppo forte ma non è infallibile. Però siamo lì a giocarcela e sarebbe importante per noi e per i tifosi. In questo momento serve solo positività e concentrazione”.

Il contratto di Donnarumma col Milan, come risaputo, scade il 30 giugno e dunque senza rinnovo il portiere sarà libero di accasarsi altrove a costo zero. Al momento non c'è ancora accordo tra le parti con Raiola che chiede circa 10 milioni di euro netti a stagione per apporre la firma.