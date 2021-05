Sky - Incontro ultras-Donnarumma a Milanello: chiesta l'esclusione contro la Juventus

Toni accesi e fans che hanno chiesto al giocatore di non scendere in campo contro i bianconeri in caso di mancato rinnovo entro sabato.

Il contratto di Gigio Donnarumma scadrà il prossimo giugno. Quale sarà il futuro? Difficile dirlo ora, considerando i continui colpi di scena riguardo il portiere del Milan. L'ultima novità riguarda l'incontro tra una delegazione di ultras rossoneri e il portiere di Pioli.

Come evidenzia Sky, l'incontro è stato inizialmente rifiutato, ma si è poi svolto per motivi di ordine pubblico. Una discussione accesa poco prima di pranzo all'esterno di Milanello, con i fans rossoneri che avrebbero chiesto a Donnarumma di non scendere in campo contro la Juventus.

Gli ultras chiedono a Donnarumma l'immediato rinnovo del contratto con il Milan prima della gara contro la Juventus: la richiesta non sarà accolta nè dal giocatore nè dalla società rossonera e come ovvio il giocatore rossonero sarà regolarmente in campo nel big match della 35esima giornata di Serie A. Secondo il Corriere della Sera, il giocatore sarebbe rientrato nel centro sportivo in lacrime, visibilmente scosso.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità riguardo il rinnovo di Donnarumma, anche se potrebbe essere decisiva la qualificazione in Champions, eventuale, da parte del Milan. Qualcosa che non potrà arrivare però fino al termine del mese, vista la lotta con Atalanta, Lazio, Juventus e Napoli.

Classe 1999, Donnarumma ha sempre giocato con il Milan nelle ultime sei stagioni, diventando simbolo dei rossoneri in vista di una rinascita attesa da tempo: il 2020/2021 ha riportato il Diavolo a lottare per obiettivi importanti, ma le polemiche riguardo il suo portiere non sono mancate.

La questione rinnovo va avanti da diversi mesi, ma alla fine Donnarumma è legato al Milan solamente fino a giugno 2021, ad un mese e poco più dalla scadenza contrattuale. Dopo il rinnovo ufficiale di Ibrahimovic, a tenere banco è il discorso relativo al classe 1999.

Prima della gara contro il Benevento, Paolo Maldini, ds del Milan, aveva glissato sull'argomento:

"Per i rinnovi dipende dalla qualificazione o meno in Champions? Sono discorsi importanti. In questo momento passano in secondo piano, in primo piano c’è chiudere il cerchio e raggiungere l’obiettivo che inseguiamo da tanti mesi".

Maggio sarà però anche il mese che più di tutti porterà Donnarumma ad essere in prima pagina.