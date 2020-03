Coronavirus, ritiro facoltativo per i giocatori della Juve

Testa, tra mille pensieri, al . Con la ferma fino al 3 aprile, la concentrazione della si sposta automaticamente verso la , mettendo nel mirino l'impegno di martedì 17 marzo, alle 21, contro l'OL

Allo Stadium, a porte chiuse, sbarcherà la squadra che s'è imposta di misura nel match d'andata valevole per gli ottavi.

Una gara che la Signora sta preparando rispettando anche attraverso un ritiro facoltativo e assolutamente volontario al J Hotel. Vedi, ad esempio, la scelta di Federico Bernardeschi comunicata via social:

"Sono giorni che vivo uno stato d'animo di confusione e di incertezza, di riflessione per quello che sta accadendo. So bene che la cosa migliore da fare per tutti quanti in questo momento è seguire le direttive del Governo, stare a casa, ridurre al minimo il rischio di contagio. È quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po', regalandovi qualche ora di spettacolo. Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa".