Coronavirus, Cristiano Ronaldo non torna a Torino: resta a Madeira

Cristiano Ronaldo ha deciso per il momento di rimanere in Portogallo: vi si era recato negli scorsi giorni per trovare la madre Dolores.

Cristiano Ronaldo non torna a . Il fuoriclasse portoghese ha deciso per il momento di rimanere a Madeira, dove si è recato negli scorsi giorni per trovare la madre Dolores, in attesa di sviluppi sull'emergenza Coronavirus che ha colpito l' .

A comunicarlo è direttamente la sul sito ufficiale nel consueto report giornaliero. Una notizia che, comunque, non ha colto di sorpresa gli uomini della Continassa, aggiornati attimo per attimo dal fuoriclasse portoghese.

Sotto la Mole, intanto, si lavora in vista del match di ritorno contro il valevole per accedere ai quarti di . I bianconeri, nella seduta odierna, si sono concentrati sul lavoro di forza, per poi concentrarsi sulle esercitazioni sul campo, con partitella finale.

Altre squadre

Gonzalo Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra.