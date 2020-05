Coppa Italia, semifinali e finale: le partite da giocare e le possibili date

La Coppa Italia sarà portata a completamento, probabilmente prima della ripresa della Serie A: ecco il possibile piano per la competizione.

Come comunicato dal Ministro dello Sport, la volontà del calcio italiano e del Governo (soprattutto) è quella di far disputare la Coppa prima della ripresa della . Vincenzo Spadafora è stato chiaro con le sue parole dopo il vertice con la FIGC e tutti i rappresentanti del calcio.

"Visto che il campionato riprende il 20 giugno, io auspico che si possa dare un segnale positivo e si possa utilizzare la settimana dal 13 al 20 giugno per chiudere la . La coppa Italia potrebbe riprendere il 13 e il 17 giugno. Questa è la proposta, aspettiamo ora la Federazione".

LE PARTITE CHE RESTANO DA GIOCARE

Ricordiamo che la Coppa Italia è stata stoppata dall'emergenza dovuta al coronavirus lo scorso febbraio. Si erano appena giocate le semifinali d'andata del torneo, ovvero - e - .

La squadra di Gattuso aveva battuto 1-0 i nerazzurri a San Siro, mentre Juventus e Milan avevano pareggiato 1-1 sempre a Milano. Restano quindi da giocare le semifinali di ritorno ed infine la finale.

L'Inter proverà a ribaltare al San Paolo le sorti della qualificazione alla finale, mentre il Milan tenterà nell'impresa di prevalere all'Allianz Stadium contro la Juventus.

LE POSSIBILI DATE

Come detto da Spadafora, quindi, la volontà del Governo è quindi quella di ricominciare e concludere la Coppa Italia prima del campionato, nella settimana che va dal 13 giugno al 20.

Il piano esposto dal Ministro è il seguente: la prima semifinale di ritorno il 13, la seconda il 14; le due finaliste poi giocherebbero subito tre giorni dopo, ovvero il 17 giugno (mercoledì).

Sarebbe un tour de force per le quattro squadre impegnate alle semifinali e soprattutto per quelle due che poi dovrebbero giocare anche la finale, solo tre giorni prima della ripresa del campionato (fissata per il 20 giugno).