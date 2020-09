I convocati della Juventus per Roma: ci sono Dybala e Morata

Andrea Pirlo può sorridere: Dybala e Morata convocati per la trasferta capitolina, entrambi pronti a partire dalla panchina.

Archiviata la seduta pomeridiana alla Continassa, la è partita dall'aeroporto di Caselle in direzione , dove domani sera - alle 20.45 - se la dovrà vedere contro gli uomini guidati da Paulo Fonseca.

Una trasferta complicata che, tuttavia, Andrea Pirlo affronterà con due soluzioni in più in attacco. Perché Paulo Dybala e Alvaro Morata, infatti, fanno parte della spedizione e - verosimilmente - entrambi partiranno dalla panchina.

La Joya, smaltito l'infortunio rimediato in contro il , da metà settimana ha iniziato a lavorare con il gruppo. Mentre lo spagnolo, fresco di ritorno dall' , s'è unito ai vecchi-nuovi compagni mettendo subito in mostra una buona condizione atletica.

Nessuna sorpresa. Con Alex Sandro, De Ligt e Bernardeschi ai box per infortunio. E Khedira che, a grandi passi, si avvia verso la risoluzione consensuale. Anche per questo motivo, giustappunto, il tedesco non ha preso parte allo spostamento verso la capitale. Un addio nell'aria che, a detta dei ben informati, dovrebbe andare in scena - con tanto di firme - tra lunedì e martedì.