I convocati della Juve per il Napoli: ci sono McKennie, Dybala e Arthur

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Napoli: c'è anche Demiral, guarito dal COVID-19.

Vietato fallire. Dopo gli stop contro Benevento e Torino, la Juventus è chiamata a centrare la missione tre punti contro il Napoli in occasione della sfida odierna - fischio di inizio alle 18.45 - che si disputerà allo Stadium. Insomma, il tanto atteso recupero della terza giornata di campionato, pronto ad andare in scena dopo numerose polemiche e rinvii.

Per il match contro gli azzurri, però, Andra Pirlo potrà affidarsi alle buone notizie provenienti dall'infermeria. Out solamente Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi, entrambi alle prese con la positività al Covid. Gli altri, invece, tutti abili e arruolabili: anche Merih Demiral, che il virus lo ha sconfitto proprio nelle ultime ore e si è aggregato - rispettando il protocollo - al gruppo.

Convocati Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala, quest'ultimo al rientro dopo circa tre mesi di stop. Un'assenza, quella della Joya, pesantissima per la Vecchia Signora. Che, considerando le pressoché inesistenti rotazioni in attacco, ha dovuto fare di necessità virtù. Incappando, cammino alla mano, in una stagione assai complicata.

I tre - protagonisti nei giorni scorsi di una cena che ha mandato su tutte le furie i piani alti della Continassa - sono stati reintegrati in organico post multa salatissima ed esclusione dal derby. Un (doppio) gesto forte, ma soprattutto necessario affinché il gruppo possa settarsi sulla giusta frequenza in vista dell'ultimo scorcio di stagione. In parole povere: da quelle parti non si può più sbagliare.