I convocati della Germania per il Mondiale: ci sono il 2004 Moukoko e Götze, fuori Hummels, Gosens e Reus

Le scelte del ct Hansi Flick: prima chiamata assoluta per il classe 2004 e per l'attaccante del Werder Brema Niclas Füllkrug.

La Germania ha ufficializzato la lista definitiva dei 26 giocatori. In conferenza stampa il ct Hansi Flick ha annunciato il gruppo che dal 20 novembre prenderà parte alla spedizione in Qatar. E non mancano le sorprese.

Partendo dagli assenti, spiccano soprattutto due veterani del Borussia Dortmund come Mats Hummels e Marco Reus: se il secondo è stato escluso per problemi fisici, il primo è una scelta tecnica. Non rientra nemmeno Robin Gosens, a cui è stato preferito Christian Günter come terzino sinistro insieme a Raum, mentre il classe 2003 Florian Wirtz non ha recuperato in tempo e per questo non è stato chiamato.

La gioventù comunque non manca, perché oltre al 19enne Jamal Musiala, già stella del Bayern, ci sono il 20enne Karim Adeyemi del Dortmund e soprattutto Youssoufa Moukoko. Il classe 2004, anche lui in forza ai gialloneri, è alla primissima convocazione in assoluto con la nazionale maggiore: festeggerà i suoi 18 anni proprio il giorno in cui inizierà il Mondiale.

Presente anche Mario Götze, pupillo di Flick rinato dopo il passaggio all’Eintracht Francoforte in estate: sarà il suo ritorno ad un Mondiale 8 anni dopo aver regalato alla Germania quello del 2014 in Brasile.

Nome a sorpresa il difensore centrale del 2001 Armel Bella-Kotchap del Southampton, al pari dell'attaccante del Werder Brema Niclas Füllkrug, quest'ultimo come Moukoko all'esordio assoluto.

L’esordio nel gruppo E è previsto per il 23 novembre contro il Giappone. 4 giorni dopo la supersfida con la Spagna, poi l’1 dicembre ultima gara del girone contro la Costa Rica.

I CONVOCATI DELLA GERMANIA PER QATAR 2022

Portieri: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-André Ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte).

Difensori: Lukas Klostermann (RB Lipsia), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Matthias Ginter (Friburgo), Christian Günter (Friburgo), David Raum (RB Lipsia), Armel Bella-Kotchap (Southampton), Thilo Kehrer (West Ham).

Centrocampisti: Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Ilkay Gündogan (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Thomas Müller (Bayern Monaco), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Götze (Eintracht Francoforte), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach).

Attaccanti: Kai Havertz (Chelsea), Leroy Sané (Bayern Monaco), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Brema).