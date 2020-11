Conte ottimista su Lukaku: "Probabilmente verrà convocato"

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter: "Lukaku si è allenato con noi. Gagliardini e Radu? Tampone dubbio".

Il k.o. di Madrid ha lasciato il segno per la modalità beffarda con cui si è concretizzato: l' è chiamata a rialzare la testa in campionato, dove sarà di scena a Bergamo contro l' in un match d'alta quota.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa e ha subito dato una buona notizia per tutti i tifosi interisti: Romelu Lukaku dovrebbe essere dell'incontro.

"Lukaku molto probabilmente sarà convocato. Si è allenato con noi".

Nella scorsa stagione arrivò una vittoria prestigiosa contro la 'Dea' all'ultima giornata: ora, però, la situazione non è di quelle rosee.

"L'anno scorso abbiamo fatto bene vincendo 2-0 all'ultimo turno, affrontare l'Atalanta non è mai una cosa semplice. Gasperini è un grande allenatore, il suo calcio offensivo è molto efficiente. Per uscire indenni servirà una grande partita. Io preoccupato? E di cosa? Se vinceremo allora meriteremo di stare lassù, altrimenti saremo più in basso. Dobbiamo pensare solo al nostro percorso".

