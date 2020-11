Inter, Padelli positivo al Coronavirus: è asintomatico

L'Inter comunica la positività del terzo portiere Daniele Padelli: il giocatore è asintomatico e non potrà prendere parte alla trasferta di Bergamo.

L'incubo del Coronavirus torna a far capolino in casa : dopo le positività di Bastoni, Skriniar, Radu, Nainggolan, Gagliardini e Young (tutti guariti), oggi ne è emersa un'altra.

Si tratta del terzo portiere Daniele Padelli, come si evince dalla nota emessa dalla società nerazzurra.

"FC Internazionale Milano comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’ . Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".

Padelli è asintomatico ma non potrà far parte della lista dei convocati che domani alle ore 15 affronteranno l'Atalanta al 'Gewiss Stadium': la speranza di Conte e dei tifosi è che all'ex portiere del non si aggiungano altri nomi nelle prossime ore.