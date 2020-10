Conte bacchetta l'Inter: "Se non segni non vinci"

L' non va oltre il pari a San Siro col e fa storcere il naso ad Antonio Conte. Il tecnico salentino, a 'Sky', nel dopogara bacchetta Lautaro e soci.

"E' stata una partita sofferta per il risultato, non è la prima dove domini e rischi di perderla. Nel calcio se non segni non vinci, noi per l'ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo e non va bene, per quanto creiamo serve più determinazione".

"Loro con due occasioni ci han fatto due goal, è giusto migliorare e aumentare quella cattiveria per sfruttare ciò che creiamo perchè poi ne paghi le conseguenze. La fase offensiva quando crei tanto è stata buona, è mancata la realizzazione. Poco da dire sull'impegno, ma serve più precisione".

