Conte-Inter, l'addio è ufficiale: risoluzione consensuale del contratto

Antonio Conte lascia la panchina dell'Inter. Ciò che avevamo anticipato qualche ora fa, adesso è ufficiale. Il tecnico che ha riportato lo Scudetto sulle maglie nerazzurre saluta dopo due stagioni in crescendo.

Le parti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2022. Conte nel suo primo anno da allenatore nerazzurro aveva guidato l'Inter alla finale di Europa League, prima di conquistare lo Scudetto numero 19 qualche settimana fa.

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".