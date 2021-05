Inter, ora bisogna pensare al dopo Conte: Inzaghi in pole, tentazione Allegri

In pole position per la panchina dell'Inter c'è adesso Simone Inzaghi. Al club nerazzurro piace molto Allegri, che però si avvicina alla Juventus.

Si chiude il ciclo targato Antonio Conte all'Inter. I nerazzurri, freschi di Scudetto, hanno potuto godersi per poco la festa e devono già gettarsi a capofitto sul futuro, con tante nubi che aleggiano sopra la Pinetina.

La motivazione per la quale Conte ha deciso, in accordo col club, di lasciare la panchina è ben nota: la famiglia Zhang sarà costretta a ridurre i costi di gestione dell'Inter, il che si traduce in riduzione del monte ingaggi, impossibilità di investire sul mercato e, quasi certamente, obbligo di lasciar partire uno o due tra i titolarissimi dell'ultima stagione.

Condizioni che non hanno incontrato il consenso di Antonio Conte che, come lasciato fatto intendere più volte nel corso della stagione, ha preferito lasciare l'Inter dopo il trionfo.

Adesso in casa nerazzurra bisognerà subito pensare al futuro: innanzitutto bisognerà individuare l'allenatore giusto per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, poi servirà capire nel dettaglio quali giocatori sacrificare e in quale reparti sarà necessario individuare dei nuovi titolari.

Relativamente al capitolo allenatore, l'Inter - che nei mesi scorsi aveva valutato anche l'ipotesi Gattuso, ormai accasatosi alla Fiorentina - sogna Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano, però, ha già parlato anche con la Juventus che sembra essersi mossa con anticipo per riportare a Torino il tecnico, specialmente dopo l'addio di Paratici.

L'Inter, dunque, ha già preso contatti con Simone Inzaghi che proprio oggi incontrerà Lotito per saperne di più sul suo futuro alla Lazio: l'allenatore biancoceleste appare in pole position per sedere sulla panchina nerazzurra.

Non trovano invece conferme gli altri nomi circolati nelle scorse settimane: né Simeone nè Sarri, nè Spalletti né Mazzarri hanno fin qui avuto contatti con l'Inter.