L'annuncio di Conte: "Allenamenti dal 18 maggio, servono garanzie per la ripresa del campionato"

Il Premier ha annunciato che dal 18 maggio le squadre potranno tornare ad allenarsi in gruppo. Sulla ripresa del campionato: "Servono garanzie".

Importanti novità anche sul calcio arrivano dalla conferenza stampa tenuta sabato sera dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il tema ovviamente erano le tanto attese riaperture per gli spostamenti e gli esercizi commerciali.

Anche per il mondo del pallone ci sarà una riapertura, quella promessa degli allenamenti in gruppo, che potranno riprendere appunto da lunedì.

"Il 18 maggio riaprono gli allenamenti di squadra, compreso quindi il calcio"

Per quanto riguarda invece la ripresa del campionato, Conte rimanda ancora la decisione per una questione di garanzie che in questo momento mancano.

"Il Ministro Spadafora sta seguendo con grande attenzione la situazione ed è molto responsabile. Bisogna aspettare che si realizzino delle condizioni per garantire la massima sicurezza per la ripresa del campionato. Serve qualche garanzia in più che in questo momento non c'è. Speriamo si realizzi quanto prima".

Il Parma ha già dato l'annuncio ufficiale che dal 18 maggio tutto il gruppo squadra andrà in ritiro a Collecchio, nel centro sportivo. Coloro che sono risultati negativi al tampone potranno tornare in campo per allenarsi.

Altre squadre

Resta invece da capire cosa faranno le altre 19 società di dopo che alcune, con l' in prima fila, hanno chiesto importanti modifiche al protocollo prima di riprendere gli allenamenti di gruppo. Proposta peraltro accolta sia dalla FIGC che dal Ministro Spadafora ma che deve ancora essere messa nero su bianco.