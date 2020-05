Parma, da lunedì il ritiro: "Due giocatori asintomatici in isolamento"

Due giocatori del Parma sono stati messi in isolamento: il primo tampone è stato positivo, mentre il secondo negativo. Squadra in ritiro dal 18.

In conferenza stampa il Premier Conte ha dato il via libera agli allenamenti in gruppo per le squadre di calcio. Il , contestualmente, ha già annunciato sul proprio sito ufficiale che andrà in ritiro.

Tutta la squadra, compresi staff tecnico, preparatori e chiunque farà parte del ritiro, è stata sottoposta a tamponi e test sierologici: due calciatori sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo.

Entrambi sono stati messi in isolamento e le loro condizioni veranno monitorate.

"All’esito degli esami, tutti i membri del Gruppo squadra sono risultati negativi ai due tamponi per il Covid 19 effettuati nell’arco di 24 ore, tranne due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo. Gli atleti – entrambi in ottime condizioni fisiche ed asintomatici – sono stati comunque posti in immediato isolamento e la Società li terrà costantemente monitorati".

Il resto del gruppo, negativo a entrambi i tamponi, potrà iniziare ad allenarsi regolarmente al centro sportivo di Collecchio, sede del ritiro del club.