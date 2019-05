Conte ha scelto: sarà Inter, contratto da 10 milioni a stagione

L'entourage di Conte lancia ulteriori segnali positivi all'Inter: sarà lui a sostituire Luciano Spalletti, pronto un pluriennale da 10 milioni.

Nessuna brutta sorpresa in arrivo per l' : Antonio Conte sarà nerazzurro. Dopo aver impostato sapientemente una traccia di lavoro, l'ad Beppe Marotta si appresta a raccoglierne i frutti. Tutte le strade, infatti, portano alla Pinetina.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Anche nelle ultime ore, infatti, il club lombardo ha avuto segnali positivi dal tecnico leccese, che si appresta così a rientrare in serie A dopo una proficua avventura biennale tra le fila del .

Con l'addio di Massimiliano Allegri alla , inoltre, chiacchiericci di mercato hanno paventato un possibile ritorno di fiamma della Signora. Nulla da fare. I campioni d' , ancora a caccia del successo dell'allenatore toscano, non hanno mai preso concretamente in esame l'opportunità di portare Conte alla Continassa.

Insomma, un'idea embrionale che però non ha avuto sviluppi. Da qui, appunto, l'offensiva decisa e decisiva dell'Inter.

Ancora una partita - vitale - con Luciano Spalletti, dopodiché i nerazzurri apriranno un nuovo corso. Il contratto pluriennale da 10 milioni netti a stagione è già stato preparato in ogni minimo dettaglio. E la firma, mai come in questo caso, assomiglia a un mero dettaglio. Anche perché, e va ribadito, la non c'è.