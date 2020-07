Inter sconfitta dal Bologna: lungo colloquio tra Conte, Marotta e la squadra

Dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, il tecnico nerazzurro si è soffermato a lungo negli spogliatoi insieme ai giocatori e all'Ad.

Dopo il 3-3 contro il , l' si ferma ancora in casa: il passa a San Siro grazie ai due Musa, Juwara e Barrow. Nerazzurri fermi a 64 punti, a -11 dalla capolista e -4 dalla terza. Con l' che insegue.

Come raccontato da 'DAZN', al termine della partita Antonio Conte ha intrattenuto un lungo colloquio con la sua squadra all'interno dello spogliatoio nerazzurro.

L'allenatore salentino è rimasto insieme ai giocatori per diversi minuti, tanto da non essersi nemmeno presentato a 'DAZN' in diretta per commentare la partita, ma soltanto in seguito.

Nello spogliatoio durante il colloquio era presente anche l'Amministratore Delegato Giuseppe Marotta.