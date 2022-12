Troppe voci sulle condizioni di Pogba, Allegri: “Non lo so quando rientra”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non si sbilancia sul rientro di Pogba: “Non ha corso un metro in allenamento”.

Un’amichevole di lusso, ad oltre un mese di distanza dall’ultima partita giocata in campionato, per ripartire. La Juventus è scesa in campo a Londra per sfidare l’Arsenal e si è anche imposta per 2-0 nonostante sia scesa in campo con tanti giovanissimi.

Massimiliano Allegri, parlando al termine della gara ai microfoni di ‘Sky’, ha fatto il punto sulle condizioni della sua squadra e non si è sbilanciato sulla data del rientro di Paul Pogba.

“Non ha ancora un metro in allenamento e la verità è che non so dire quando rientrerà. Tutti i giorni si mette su un teatrino su un giocatore che non ha ancora fatto un metro di corsa. A me dispiace non poter contare su di lui e spero di averlo a disposizione il più presto possibile”.

