Il Como perde ancora: Fabregas entra nella ripresa e causa un calcio di rigore

Terza sconfitta consecutiva per il Como: delude Cesc Fabregas alla sua seconda presenza in Serie B.

Il suo approdo al Como ha rappresentato un colpo tanto sorprendente quanto sensazionale per la Serie B, per Cesc Fabregas però, l’inizio delle sua avventura italiana si è sin qui rivelato molto più complicato di quanto ci si potesse aspettare.

L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha collezionato, nel quinto turno di campionato, la sua seconda presenza stagionale. Dopo i 18’ giocati nella gara persa contro il Brescia, è tornato a disposizione per la sfida interna con il Sudtirol e, nei 23’ che gli sono stati concessi dal tecnico Guidetti, non solo non è riuscito ad imporre la sua qualità, ma ha avuto addirittura un impatto negativo.

Entrato al 67’ in sostituzione di Baselli quando il risultato era ancora ancorato sullo 0-0, ha visto prima il Sudtirol passare in vantaggio dodici minuti dopo e poi è stato sfortunato protagonista nell’azione del raddoppio ospite.

All’85’ infatti, ha allargato troppo le braccia in area, deviando così la traiettoria di un pallone proveniente dalla sinistra: il direttore di gara Feliciani non ha potuto far altro che decretare il calcio di rigore.

Sul dischetto si è dunque presentato Casiraghi che ha spiazzato Ghidotti per il 2-0.

E’ stata questa la rete che ha di fatto chiuso la contesa e che ha condannato il Como alla sua terza sconfitta consecutiva.

Per i ‘Lariani’ sono ora solo due i punti messi in classifica in cinque uscite, peggio ha fatto il solo Pisa che è fermo ad 1.